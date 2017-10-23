جاستين تيمبرليك يحيي عرض مباراة السوبر بول الأمريكية المقبلة

“القدس العربي” – وكالات: من المقرر أن يحيي المغني الأمريكي جاستين تيمبرليك، الاستعراض الذي يجرى في استراحة بين الشوطين في المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية “سوبر بول” المقررة في شباط/فبراير المقبل.

وقال تيمبرليك لشبكة ان بي سي الأحد، إنه” متحمس للغاية ” لحصوله على هذه الفرصة للغناء خلال السوبر بول الـ52 المقرر في الرابع من شباط/فبراير 2018 في مينيسوتا.

ولدى سؤاله حول مباراة السوبر بول الـ38، عندما كشف ثدي المغنية جانيت جاكسون بدون عمد خلال أدائهما الاستعراض بين شوطي المباراة، مما أدى لإثارة جدل واسع النطاق، قال جاستين ” هذا لن يحدث هذه المرة”.

وأوضح جاستين (36 عاماً) أن هدفه من مباراة السوبر بول هذه المرة ” تقديم عرض يوحد بين الناس “.