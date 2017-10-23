كلب الرئيس الفرنسي تبول على موقدة في قصر الاليزيه

(أ ف ب): تبول “نيمو” كلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على احدى مواقد قصر الاليزيه ما اثار ضحك رئيس الجمهورية وثلاثة من اعضاء حكومته على ما اظهر شريط فيديو بثته محطة “ال سي اي” التلفزيونية الاخبارية.

ويقول ماكرون في الشريط لدى استقباله ثلاثة أعضاء من حكومته “انه يقوم بشيء استثنائي نوعا ما” فيما رفع الكلب “نيمو” احدى قوائمه أمام الموقدة.

ويتساءل أحد افراد الحكومة “هل يحصل ذلك كثيرا؟” فيرد عليه ماكرون “كلا” مضيفا “لقد اثرتم لدى كلبي سلوكا غير اعتيادي”. و”نيمو” من فصيلة لابرادور تبناه الرئيس نهاية آب/ اغسطس من ملجأ تابع لجمعية حماية الحيوانات.

وحل هذا الكلب الذكر الأسود في قصر الاليزيه مكان “فيلي” وهي كلبة من نوع لابرادور ايضا قدمت هدية في كانون الاول/ ديسمبر 2014 إلى الرئيس السابق فرنسوا أولاند من قبل اتحاد مونتريال لقدامى المقاتلين الفرنسيين. وقد غادرت الكلبة قصر الاليزيه مع أولاند في ايار/ مايو الماضي.

وفي السنوات الخمسين الاخيرة امتلك كل الرؤساء الفرنسيين كلبا في قصر الاليزيه الذي يتمتع بحدائق واسعة. وقد اختاروا بغالبيتهم كلابا من نوع لابرادور.