شاروخان: عندما انضممت لقطاع السينما لم يكن لدي شيء والآن لدي كل شيء

(د ب أ): قال الممثل الهندي شاروخان إن شهرته لن تكون لها فائدة إذا وجد نفسه يتأثر بنجاحات زملائه.

ونقل موقع بوليوود لايف الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير عن شاروخان القول “ما فائدة أن أصبح نجما كبيرا إذا كنت سوف استمر في اتباع الاخرين أو مقارنة نفسي بالأخرين”.

وقال شاروخان “ليس من منطلق الغرور، ولكن الكثيرين يرغبون في أن يصبحوا شاروخان، وأنا شاروخان، لذلك لماذا أريد أن أصبح شخصا أخر؟”. وأضاف شاروخان “عندما انضممت لقطاع السينما لم أكن أمتلك مالا ولا منزلا ولا مستقبلا، ووالدي متوفيان، لم يكن لدي ما أخسره، الآن لدي كل شيء ولدي الكثير لأخسره”.

وأوضح “لا أقول إنني اتبع مسارات استثنائية، وأنه على الأخرين اتباعي، ولكني أفعل ما أرى أنه يجب علي فعله”.

وقال “لقد قمت بالتمثيل في أفلام تعد الأكثر تكلفة في البلاد وأنا على دراية أنها لن تحقق أرباحا تغطي تكلفتها”.

ويشار إلى أن شاروخان يقوم حاليا بتصوير فيلم جديد مع الممثلتين “كاترينا كيف” و”أنوشكا شارما” من إخراج اناند ال راي.

ويذكر أنه عرض مؤخرا أحدث أفلام شاروخان “جاب هاري ميت سيجال” مع الممثلة أنوشكا شارما.