جيرارد باتلر: أرغب في الاستقرار وإنجاب أطفال خلال الـ5 أعوام المقبلة

“القدس العربي” – وكالات: أعرب الممثل الأمريكي جيرارد باتلر، عن رغبته في الاستقرار وإنجاب أطفال خلال الخمسة أعوام المقبلة.

وقال جيرارد (47 عاماً) لمجلة بيبول الأمريكية إن دور الأب هو الدور الذي يرغب في لعبه في حياته حالياً.

وأضاف ” خلال خمسة أعوام، أريد أن أحظى بعلاقة عاطفية مستقرة وأن أنجب طفلاً أو اثنين”.

وأوضح جيرارد أن مسيرته الفنية أثرت على علاقته العاطفية وجعلت من الصعب عليه أن يكون أسرة.

وقال جيرارد ” ليس لدي حياة خاصة، لا أجد وقتاً لتكوين أسرة”.

ويشار إلى أنه تم عرض فيلم جيرارد الجديد ” جيوستورم ” الجمعة الماضية.