الممثل الأمريكي جون ستاموس يعلن خطوبته من صديقته الممثلة كاتلين ماكيو

“القدس العربي” – وكالات: أعلن الممثل الأمريكي جون ستاموس، نبأ خطوبته من صديقته الممثلة كاتلين ماكيو.

وكتب ستاموس (54 عاماً) في صفحته على موقع انستجرام لمشاركة الصور ” لقد تقدمت لخطوبتها ،ووافقت”.

ويشار إلى أن كاتلين (31 عاماً) مثلت في مسلسلات ذا فامبير دايريز ولو اند اوردر: سبيشيال فيكتمز يونيت.

ويشار إلى أن العلاقة بين جون وكاتلين بدأت منذ عام 2016.

ويذكر أن ستاموس تزوج الممثلة ريبيكا رومين عام 1998، واستمر زواجهما لمدة سبعة أعوام، قبل أن ينفصلا عام 2005.