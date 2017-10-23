جاكرتا: الاعتذار ليس كافيا بعد منع قائد الجيش الإندونيسي من دخول أمريكا

“القدس العربي”- وكالات: طالبت جاكرتا الاثنين بتوضيح من واشنطن بشأن منع قائد القوات المسلحة الإندونيسية من السفر إلى الولايات المتحدة، قائلة إن الاعتذار ليس كافيا.

واعتذرت السفارة الأمريكية في جاكرتا الأحد، وأكدت أنه سوف يتم الترحيب بقائد القوات المسلحة الإندونيسية الجنرال غاتوت نورمانتيو، ولكنها لم توضح السبب في منع سفره من البداية.

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرصودي عقب اجتماع مع نائب السفير الأمريكي في إندونيسيا ،إرين ماكي :”يقولون إنهم يأسفون ويعتذرون”.

وأضافت: “ولكنني قلت إن ذلك ليس كافيا… لا نزال في حاجة لتوضيح سبب حدوث ذلك”.

وكان رئيس الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، قد وجه دعوة للجنرال نورمانتيو لحضور مؤتمر حول مكافحة التطرف في 23 و24 تشرين أول/ أكتوبر.

لكن موظفي شركة طيران قالوا له السبت قبيل مغادرته لإندونيسيا إن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تمنع دخوله.

وذكرت السفارة الأمريكية في البيان الذي نشر الأحد على موقعها: “اعتذر السفير الأمريكي جوزيف دونوفان لوزيرة الخارجية (الإندونيسية) مرصودي على أي إزعاج حدث للجنرال جاتوت”.

وأضافت: “السفارة الأمريكية كانت وما تزال مستعدة لتسهيل سفر الجنرال (غاتوت) إلى الولايات المتحدة”.

ويشار إلى أن الجيش الإندونيسي قد اتهم في السابق بانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن الجنرال نورمانتيو لم يتهم بأي انتهاكات.