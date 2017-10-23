أربيل تدّعي قضائياً على مسؤولين عراقيين بينهم الخزعلي … وموسكو تدعو الأكراد للحوار مع بغداد”

لندن – ” القدس العربي”: أصدر الادعاء العام في كردستان العراق، اليوم الإثنين، دعوى قضائية ضد مسؤولين عراقيين، بينهم، النائبة الشيعية حنان الفتلاوي، والأمين العام لـ”عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي .

وحسب شبكة رووداو الإعلامية الكردية، فإن مذكرة الادعاء العام تظهر 11 عراقياً غالبيتهم نواب في البرلمان . وشملت الدعوى القضائية التي صدرت اثر تهم تتعلق بـ “الاستهزاء” بأمن إقليم كردستان كل من النواب : اسكندر وتوت، حسن توران، حنان الفتلاوي، حنين قدو، سميرة الموسوي، عبدالرحمن اللويزي، محمد الكربولي، محمد تميم، نيازي اوغلو .

كما شملت الخزعلي، والامين العام لحركة “بابليون” وهي فصائل مسيحية تابعة لـ”الحشد الشعبي”، ريان الكلداني.

لافروف يدعو إلى الحوار

في الموازاة، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا تحترم رغبة إقليم كردستان العراق في الدفاع عن هويته لكن يجب أن يتم ذلك عبر الحوار مع الحكومة العراقية.

وأضاف لافروف خلال محادثات مع نظيره العراقي أن موسكو ستواصل علاقاتها الاقتصادية مع كردستان العراق مثلما تفعل مع باقي العراق.

وأشار إلى أن روسيا لن تغلق قنصليتها في أربيل، المدينة الرئيسية بإقليم كردستان العراق. وذكر أن القنصلية تتبع السفارة الروسية في بغداد.

علاوي ينعى الاستفتاء

في السياق، صرح نائب الرئيس العراقي اياد علاوي الاثنين، بأن استفتاء انفصال إقليم كردستان ، الذي جرى في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، “أصبح من الماضي” .

وقال علاوي ، خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، إن “الاستفتاء أصبح من الماضي ، وأن الدستور هو الحاكم للأوضاع في المناطق المختلف عليها”.

وأضاف على “الأمم المتحدة والجامعة العربية أن تدعم الحوار البناء تحت سقف الدستور للوصول إلى حلول للمشاكل العالقة”.

وأكد دعمه ومساندته “لأي إجراءات من شأنها أن تساهم في خفض التوتر وأن تحافظ على حياة المدنيين ، وتحفظ وحدة وسلامة واستقرار العراق ، وبدء الحوار الثنائي بين بغداد واربيل ، وكذلك حوار وطني شامل يهدف لإزالة جميع المشاكل التي تعصف بالعملية السياسية” .

وشهد اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين السياسية والأمنية ، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة كركوك والمناطق المختلف عليها.