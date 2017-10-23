مقتل 6 من “الدولة” بعملية أمنية شرقي العراق

“القدس العربي” – وكالات: قال مصدر أمني إن القوات العراقية قتلت 6 من عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش)، بعملية أمنية شمالي محافظة ديالى (شمال).

وأوضح النقيب حبيب الشمري، من شرطة ديالى، للأناضول أن “13 عنصراً من تنظيم داعش تمكنوا ليلة أمس من التسلل إلى منطقة سرحة شمالي محافظة ديالى، بعد فرارهم من قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك”.

وتابع أن “القوات الأمنية نفذت عملية مشتركة.. وتمكنت من قتل 6 من عناصر التنظيم، فيما تستكمل عملية ملاحقة البقية”.

واستعادت القوات العراقية في الـ 8 من نوفمبر/تشرين الأول الجاري بشكل كامل مركز قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك من سيطرة “داعش”.

وسيطر تنظيم “داعش”، صيف عام 2014، على مناطق واسعة في محافظة ديالى شرقي البلاد، ونفذت قوات من الجيش العراقي مدعومة بالتحالف الدولي عمليات عسكرية واسعة تمكنت من خلالها من تحرير جميع المناطق.