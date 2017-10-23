السيسي يغادر إلى فرنسا في أول لقاء مع ماكرون

“القدس العربي”- وكالات: غادر مطار القاهرة الدولي، الإثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متجهًا إلى فرنسا في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وفق مصدر دبلوماسي.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن “السيسي غادر اليوم مطار القاهرة الدولي في طريقه إلى فرنسا في أول لقاء له مع الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون”.

وأعلن قصر الإليزيه في باريس، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي، سيبدأ زيارة إلى فرنسا، يناقش خلالها مع ماكرون “المصالح المشتركة كالأزمات الإقليمية، ومكافحة الإرهاب، وأوضاع حقوق الإنسان (في مصر) التي توليها فرنسا اهتمامًا خاصا”.

كما يلتقى السيسي عددا من المستثمرين فى فرنسا، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات فى مصر، إضافة إلى لقاءات أخرى لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري.

وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أيام من واقعة هجوم الواحات العنيف على الشرطة المصرية، الجمعة الماضي، الذي أسفر عن مقتل 16 منهم.

وتعد زيارة السيسي هي الثالثة لفرنسا، إذ زارها في نوفمبر/ تشرين ثان 2014 لبحث العلاقات بين البلدين، وفي 2015 لحضور مؤتمر قمة الأمم المتحدة لتغيّر المناخ، والتقى خلالهما الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند.