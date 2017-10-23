إطلاق سراح مؤقت لناشطة اتهمت السلطات بالتعذيب في البحرين

“القدس العربي” – وكالات: أطلقت السلطات في البحرين بشكل مؤقت سراح ناشطة كانت اتهمت الحكومة بتعذيبها خلال توقيفها، بحسب ما افاد مركز البحرين لحقوق الانسان الاثنين.

وأورد مركز البحرين لحقوق الانسان انه تم الإفراج عن ابتسام الصائغ في وقت متأخر الاحد في انتظار محاكمتها بتهمة “الارهاب”.

وتابع المركز ان السلطات اطلقت ايضاً سراح رضي القطري ومحمد الشاخوري بانتظار محاكمتهما بتهم مماثلة.

ونقلت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن تغريدة أُعلن فيها اطلاق سراح الصائغ.

ورفضت وزارة العدل البحرينية التعليق لدى الاتصال بها حول الموضوع.

وكانت الصائغ اعتقلت في تموز/يوليو بعد ان نقلت مجموعة تغريدات تنتقد ملك البحرين والسلطات الامنية التي وجهت اليها في وقت لاحق من ذلك الشهر تهمة “الارهاب”.

وحذرت مجموعات حقوقية من مخاطر تعرض الصائغ للتعذيب بعد ان اتهمت هذه الاخيرة الاجهزة الامنية بتعذيبها والاعتداء عليها جنسيا خلال توقيفها قبلاً في ايار/مايو السابق.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم “الربيع العربي” قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها عائلة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية في الأشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى الى قيام تظاهرات.

وصادق ملك البحرين في نيسان/ابريل على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.