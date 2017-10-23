اليمن: ولد الشيخ يلتقي الجبير …. وهجوم انتحاري ضد قوات تدعمها الإمارات

“القدس العربي”- وكالات: قتل أربعة جنود يمنيين وخمسة انتحاريين الاثنين في هجوم على موقع عسكري في جنوب اليمن، بحسب ما أعلن مسؤول أمني.

وأوضح المصدر أن هجوما بسيارة مفخخة استهدف موقعا للقوات اليمنية التي تدعمها الامارات في مديرية مودية بمحافظة أبين (جنوب).

وتابع المسؤول ان “سيارة مفخخة يقودها انتحاري توجهت نحو مبنى حكومي (…) وقبل انفجارها ترجل منها أربعة انتحاريين للتوغل وسط القوات” لكنهم قتلوا جميعا قبل أن يتمكنوا من تفجير احزمتهم الناسفة.

واضاف أن “السيارة انفجرت عند بوابة المقر ما أدى إلى مقتل سائقها واربعة جنود” بينما جرح تسعة جنود آخرين.

وقع الهجوم بعد شهرين تقريبا على دخول القوات اليمنية إلى محافظة أبين لطرد مقاتلي تنظيم القاعدة منها. ولم تواجه هذه القوات مقاومة تذكر اذ فر مقاتلو التنظيم إلى الجبال.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. واستغل تنظيم القاعدة في اليمن وتنظيم الدولة الاسلامية الحرب بين قوات الحكومة التي تدعمها السعودية والمتمردين لتعزيز نفوذهما في مناطق عديدة في شرق وجنوب اليمن.

وتعتبر واشنطن “قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب” أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتبدي قلقها من تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدا من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الأراضي الأمريكية.

ومن جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في العاصمة الرياض، الإثنين، المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء “بحث آخر مستجدات الأوضاع للأزمة في اليمن”.

وحضر اللقاء سفير السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

ووصل ولد الشيخ، الرياض، يوم الجمعة الماضي، في إطار جولة جديدة لإحياء مشاورات السلام المتعثرة منذ أكثر من عام.

وبحث المبعوث الأممي، السبت، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، جملة من الأفكار لبناء الثقة واحياء مشاورات السلام المتعثرة منذ أكثر من عام.

ويسعى المبعوث الأممي، في أولى مهامه بعد التمديد له لمدة 6 أشهر، إلى تسويق المبادرة الإنسانية التي تشمل أفكارا لحل 5 ملفات إنسانية، على رأسها ميناء الحديدة، ومطار صنعاء الدولي، وأزمة مرتبات موظفي الدولة، والمعتقلين والأسرى، بالإضافة إلى حصار الحوثيين لمدينة تعز.

يأتي ذلك عقب تعثّر مشاورات السلام منذ رفع مشاورات الكويت في أغسطس/ آب 2016.