السجن لرئيس تحرير صحيفة سودانية بسبب انتقاد أسرة البشير

“القدس العربي” – وكالات: أصدرت محكمة سودانية الاثنين، حكماً بالسجن ستة اشهر بحق رئيس تحرير صحيفة بارزة لنشره مقالاً يتهم أسرة الرئيس السوداني عمر البشير بالفساد، كما قال الصحافي لوكالة فرانس برس.

كما أصدرت المحكمة حكماً على كاتب المقال الذي نشر عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

وقال رئيس تحرير صحيفة “التيار” اليومية المستقلة عثمان ميرغني لوكالة فرانس برس، “أمرتني المحكمة بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه سوداني (ما يعادل 1,428 دولار امريكي) او السجن ستة أشهر”.

وأضاف ميرغني “قررت عدم دفع المال وانا الآن في انتظار السلطات لتأخذني الى السجن”.

واشار الى ان المقال الذي نشر بصحيفته عام 2012 وكتبه محمد زين العابدين “حمل اتهامات بفساد أسرة البشير”.

وبعد نشر المقال تقدم جهاز الامن والمخابرات، المؤسسة القوية في البلاد، بالبلاغ للمحكمة التي أصدرت حكمها الاثنين.

وميرغني الذي تلقى تعليماً هندسياً ولكنه تحول الى الصحافة عرف بانتقاده القوي للحكومة السودانية ونشر فضائح الفساد عبر صحيفته التي علق صدورها عدة مرات لسنوات.

كما ان جهاز الامن والمخابرات يصادر من حين الى آخر النسخ المطبوعة من الصحيفة.

وفي تموز/يوليو 2014 اعتدى رجال مسلحون على ميرغني داخل مكتبه بالصحيفة.

ووضع تقرير “مراسلون بلا حدود” للعام 2016 السودان ضمن آخر مراتب قائمة تصنيف حرية الصحافة في العالم مشيراً الى ان “جهاز الامن والمخابرات يراقب الصحف ويلاحق الصحافيين”.