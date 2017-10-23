البحرين تعتقل أسطورة كرة القدم حمود سلطان بسبب مدحه قطر ـ فيديو

لندن ـ “القدس العربي”: ذكرت وسائل إعلام عربية، أن السلطات في مملكة البحرين، قامت باعتقال نجم الكرة البحرينية الأسبق، الحارس حمود سلطان، لمدحه دولة قطر.

ويأتي اعتقال حمود سلطان بعدما أشاد في برنامج “المجلس″، الذي يُبث على قناة “الكأس″ القطرية، بالسلطات القطرية وتعاملها مع مواطنيها والوافدين على حد سواء، وهو على ما يبدو ما أزعج السلطات البحرينية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر برفقة السعودية والإمارات ومصر، في الـ 5 من يونيو/حزيران 2017، بزعم “دعم الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة جملة وتفصيلاً.

وكان حمود سلطان كابتن منتخب البحرين اكثر من عشرين عاما، وكان من اللاعبين المميزين وحصل على لقب افضل لاعب لعدة مرات على مستوى دول الخليج.

وعبر المغردون عن غضبهم لاعتقاله، وأطلقوا هشتاقين #اعتقال_حمود_سلطان و#حمود_سلطان، عبروا فيهما عن إستيائهم من كبت الحريات وتكميم الأفواه والقمع الذي تمارسه سلطات دول الحصار تجاه كل من يدافع الموقف القطري.

يذكر أن الكابتن حمود سلطان حارس مرمى وكابتن منتخب البحرين السابق كان قد ادلى بتصريح خلال إحدى حلقات برنامج المجلس الذي تبثه قناة الكأس، قال فيه إنه منذ أن وطأت قدماه أرض قطر لم يجد إلا كل الإحترام والتقدير من اهلها وإنه يستحي أن يقول فيهم كلمة واحدة، مضيفا أنه لم ير منهم إلا كل الخير ويشهد الله على ذلك، وختم بالقول إنه لن ينسى أهل قطر.

وتداول المغردون مقطع فيديو من الحلقة التي تحدث فيها حمود سلطان عن طيبة أهل قطر.

وفي مشاركته في الهاشتاق طالب مقدم برنامج المجلس الاعلامي خالد جاسم السلطات البحرينية بإطلاق سراح حمود سلطان، وجاء في تغريدته: “اطالب السلطات البحرينية بالافراج عن اخوي الغالي الرمز و الاسطورة حمود سلطان”.

وقال المحلل الرياضي الكويتي عبدالعزيز العنبري في تغريدته: “اخي وزميلي حمود سلطان الله يفك عوقك!!!!!!!!كلمة حق قالها في حق قطر “.

المغرد حسن حمود وجه سؤالاً لدول الحصار بالقول إن مواقف شعوب الخليج الحرة متطابق مع موقف قطر فهل ستعتقلون كل الشعوب؟

كما علق العديد من المواطنين من الشباب والكبار، ومن الجنسين على خبر الاعتقال.