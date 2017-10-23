العبادي يرفض انتقادات أميركية لـ”الحشد الشعبي”

لندن – “القدس العربي” : عبر رئيس الوزراء العراقي ، حيدر العبادي، اليوم الإثنين، عن استغرابه من التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية الاميركي، ريكس تيلرسون بشأن “الحشد الشعبي”، حسب ما أفاد به مصدر مقرب من رئيس الحكومة.

وقال المصدر في تصريح نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم إن “رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أبدى استغرابه من تصريحات وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، حول مقاتلي الحشد الشعبي”.

وأضاف أن “المقاتلين في صفوف هيئة الحشد الشعبي هم عراقيون وطنيون قدموا التضحيات للدفاع عن بلادهم وعن الشعب العراقي وهم يخضعون للقيادة العراقية حسب القانون الذي شرعه مجلس النواب”.

وأوضح بأنه لايحق لأي جهة التدخل في الشأن العراقي وتقرير ما على العراقيين فعله، لافتا إلى أن “العراقيين هم من يقاتل على الارض العراقية ولا وجود لأي قوات مقاتلة أجنبية في العراق”.

وأشار إلى ان “تواجد قوات التحالف الدولي في العراق أو أي دولة اخرى هو تواجد باعداد محدودة لأغراض التدريب وتقديم الدعم اللوجستي والجوي وليس للقتال على الارض العراقية”.

وكان تيلرسون، قد دعا في تصريح صحفي يوم أمس الاحد، “الميليشيات الايرانية” الى مغادرة العراق مع اقتراب حسم المعركة مع تنظيم “الدولة الإسلامية”.