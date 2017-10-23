اختفاء ثلاثة عمال فلسطينيين على الحدود المصرية

“القدس العربي” – وكالات: أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الإثنين، أن آثار ثلاثة من العمال الفلسطينيين قد اختفت، خلال عملهم داخل أحد الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البُزم، في تصريح مقتضب، وصل وكالة الأناضول نسخة منه:” اختفاء ثلاثة عمّال فلسطينيين داخل أحد الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية”.

وأضاف:” تقوم الأجهزة الأمنية بإجراء التحقيقات لمعرفة مصيرهم”.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية محلية، قد تناقلت معلومات تفيد بأن العمال الثلاثة، قد اختطفوا من قبل عناصر تتبع لتنظيم “ولاية سيناء”، وتم اقتيادهم إلى منطقة مجهولة داخل الأراضي المصرية.

ولم يتسن التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.