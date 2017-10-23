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وزير الدولة البريطاني: يجب قتل من انضم إلى تنظيم “الدولة” من مواطنينا

Oct 23, 2017

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لندن – “القدس العربي” : قال وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية، روي ستيوارت إن “الطريقة الوحيدة” للتعامل مع البريطانيين، الذين انضموا للقتال في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش) في سوريا، “في كل الحالات تقريباً” هي قتلهم.

وأضاف، وفق ما نقلت عنه شبكة “بي بي سي” أن المنضمين إلى تنظيم “الدولة” يعتنقون “عقيدة مفعمة بالكراهية”، وابتعدوا كثيراً عن أي ولاء لبريطانيا.

وقال ستيوارت إن على هؤلاء أن يتوقعوا أن يقتلوا، بسبب “الخطر الكبير” الذي يمثلونه على أمن بريطانيا.

وتابع: “إنهم يعتنقون عقيدة مفعمة بالكراهية تتضمن قتل أنفسهم وغيرهم، والسعي لاستخدام العنف والوحشية من أجل إعادة إنشاء دولة من القرن الثامن أو السابع الميلادي”.

وزاد “علينا أن نكون جادين، إزاء حقيقة أن هؤلاء الناس يشكلون خطراً داهماً علينا. ولسوء الحظ، فإن الطريقة الوحيدة للتعامل معهم ستكون ،في كل حالة تقريباً، قتلهم”.

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