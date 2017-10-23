مصر: قريب أحد ضحايا هجوم الواحات ينتقد التقصير الأمني … وأحمد موسى يعتذر

لندن – “القدس العربي”: قال عصام زيدان، عم النقيب أحمد طارق زيدان، أحد الذين قتلوا في حادث الواحات الذي وقع يوم الجمعة الماضية، وسقط خلاله عدد من عناصر و ضباط الشرطة المصرية، ان “من الواضح أن الحادث شهد تقصيراً أمنياً”.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج “الشارع المصري”، المذاع على قناة “العاصمة”: “أنا رأيت جسمان الشهيد في المشرحة، وكان فيه بتر فوق الركبة في الساق اليمنى”، موجهاً رسالة إلى وزارة الداخلية، قائلاً: “اتقوا الله، العملية كانت تحتاج إلى تأني وتخطيط أكثر من ذلك”.

وأضاف أن ابن أخيه، “نزف من الليل حتى صباح اليوم الثاني ما يدل على تقصير، العملية لم تكن منظمة”.

في الموازاة، قدّم الإعلامي المصري، أحمد موسى اعتذاراً على الهواء بسبب بثه تسريباً صوتياً حول واقعة الواحات يخالف الرواية الرسمية، قائلاً: “الخطأ وارد ولا يمكن أن يكون مقصوداً.”

وأضاف موسى في برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن ما حدث أثبت حب الشعب المصري للشرطة ووقوفه بجانبها والدفاع عنها، مشيراً الى أنه “لم يكن يتوقع كل هذا الحب الذي يحمله الشعب للشرطة المصرية.”