السعودية تمنع عائلة سلمان العودة من السفر

“القدس العربي” – وكالات: منعت السلطات السعودية، عائلة الشيخ المعتقل، سلمان العودة من السفر، بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله برفقة الداعية عوض القرني والداعية علي العمري، في حملة اعتقالات ضخمة طالت المئات من رجال الدين والإعلاميين ومغردين.

وأكد نجله عبد الله العودة، المقيم في الولايات المتحدة خبر المنع من السفر، وأضاف في تعليق على تغريدة لصورة إخوته الصغار: “إخواني الصغار هؤلاء.. فقدوا أمهم في حادث قبل أشهر.. ثم اعتُقِل والدهم.. وهم الآن ممنوعون من السفر! والحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه”.

بينما أفاد ناشطون إن السلطات السعودية لم تراع ظروف عائلة العودة، بدءاً من منعهم من زيارة الشيخ سلمان، وانتهاء بمنعهم من السفر.