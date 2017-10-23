نجل فضل شاكر يصور أول كليب غنائي ويدافع عن والده

لندن – “القدس العربي”:

بالتزامن، مع صدور حكم قضائي بالسجن 15 عاما للفنان فضل شاكر، يطلق ابن المغني اللبناني محمد شاكر أغنيته الأولى.

وقال محمد، الشاب العشريني،لبرنامج” “إي تي” عربي، إنه سيكمل مسيرة والده في الغناء، وقد بدأ أولى خطواته في عالم الفن باستعداده لإطلاق أول كليباته الغنائية، الذي سيكون نقطة انطلاق لطرح ألبوم غنائي كامل.

ودافع الفنان الصاعد عن والده من التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه ينتظر صدور حكم براءته قريبا، مؤكدا أن والده: “مظلوم، ونيال المظلوم وعند ربه بريء، وقريبا ستظهر البراءة ونَلْتم كعائلة من جديد”، مشيرا إلى أن “الفن رسالة، والجميع يعرفون ما قدمه والدي من رسالة طيبة”.

وفضل شاكر ولد في عام 1969، بدأ حياته الفنية مبكرا في عُمرِ 15 سنة وذلك في الحفلات الصغيرة والأعراس أدّى العديد من الأغاني الأصلية. صدر له 11 البوما غنائيا و21 أغنية منفردة حتى أعلن اعتزال الفن نهائيا في نهاية عام 2012.