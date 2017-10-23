قتلت زوجها بـ 31 طعنة لتحصل على بوليصة تأمينه بقيمة نصف مليون دولار

لندن – “القدس العربي”:

كشفت الشرطة الأمريكية النقاب عن تفاصيل جريمة قامت بها امرأة بحق زوجها الخمسيني لتستفيد من بوليصة تأمينه التي تصل قيمتها إلى نصف مليون دولار، وقضت بسجن المرأة 27 عاماً.

ووفق صحيفة “ميرور” فإن ساندرا ميلجار طعنت زوجها 31 طعنة في العام 2012، ووضعته في الخزانة ثم قيدت نفسها وادعت فقدان الذاكرة الموقت.

ودعت الزوجة أصدقاء عائلتها للاحتفال معها هي وزوجها بالذكرى السنوية لزواجهما، إلا أن الأصدقاء عندما وصلوا إلى منزلهما لم يجدوا من يرد عليهم نداءهم فدخلوا من باب الخارجي، الذي كان مفتوحاً، ليجدوا الزوج مقتولاً.بينما كانت الزوجة على قيد الحياة ومصابة بفقدان في الذاكرة.

وبعد تحقيقات دامت فترة 5 سنوات، كشفت الشرطة تورط الزوجة في عملية القتل بهدف الحصول على أموال التأمين.