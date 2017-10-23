فضيحة جديدة في هوليوود… المخرج جيمس توباك تحرش بـ38 امرأة

لندن – “القدس العربي”:

بعد فضائح هارفي وينستين، ها هو المخرج والكاتب الأمريكي جيمس توباك متهم بقضايا تحرش.

واتهمت 38 امرأة، المخرج الهوليوودي، بالتحرش الجنسي بهن، وفق تقرير نشرته صحيفة “لوس أنجليس تايمز″.

وقالت غالبية النساء أن المنتج والمخرج المعروف تحرش بهن في نيويورك وقال انه سيأخذهن إلى النجومية، وطرح علهين اسئلة جنسية.

وفي المقابل، نفى توباك (72 عاماً) الاتهامات الموجهة ضده كلها، مؤكداً أنه لم يلتق النساء، أو “قابلهن لمدة 5 دقائق فقط لا تُذكر”.