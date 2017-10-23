ليبرمان: حزب الله يقف وراء إطلاق صاروخين باتجاه الجولان السبت الماضي  

“القدس العربي”-(وكالات): قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إن منظمة حزب الله، اللبنانية، تقف وراء إطلاق صاروخين يوم السبت الماضي، باتجاه مرتفعات الجولان من الأراضي السورية.

ونقلت القناة العاشرة في التلفاز الإسرائيلي، عن ليبرمان حديثه في افتتاح جلسة لأعضاء حزب “إسرائيل بيتنا” الذي يتزعمه، قوله:” كان عملا متعمدا وليس ناتجا عن تسرب نار، جراء الاقتتال الداخلي في سوريا”.

وأضاف:” الهجوم كان متعمدا من قبل خلية تابعة لحزب الله اللبناني، وقد نفذت الهجوم بتعليمات شخصية من (زعيم الحزب) حسن نصر الله”.

وردت إسرائيل على سقوط الصاروخين، السبت الماضي، بقصف مدفعي لثلاثة مواقع تابعة للنظام السوري في منطقة القنيطرة.

وشهدت الأشهر الماضية العديد من الحوادث المشابهة التي قام الجيش الإسرائيلي على إثر بعضها بقصف مواقع لجيش النظام السوري ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود.

وتحتل إسرائيل مرتفعات الجولان السورية منذ عام 1967.