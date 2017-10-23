العاهل الاردني يرى أن المنطقة “لا تحتمل أي نزاع جديد”

“القدس العربي”-(وكالات): دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاثنين العراقيين الى “تغليب لغة الحوار”، مشيرا في الوقت ذاته الى ان “المنطقة لا تحتمل أي نزاع جديد”، وفقا لبيان للديوان الملكي.

وذكر البيان ان الملك أكد خلال استقبال الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر في قصر الحسينية في عمان “أهمية تغليب لغة الحوار للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي العراقية، وبما ينسجم مع الدستور”.

وشدد على أن “المنطقة لا تحتمل أي نزاع جديد يكون المستفيد الوحيد منه العصابات الإرهابية”.

وكانت القوات العراقية طردت القوات الكردية من محافظة كركوك المتنازع عليها قبل ايام في ظل التوتر القائم منذ اجراء استفتاء حول استقلال الاقليم في 25 ايلول/سبتمبر.

ورأى الملك ان “الانتصارات التي حققها الجيش العراقي على عصابة تنظيم الدولة الإسلامية ، تشكل قاعدة صلبة لتعزيز أمن واستقرار العراق والحفاظ على وحدة أراضيه”.

وجدد الملك تأكيد “دعم الأردن للجهود المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية العراقية” بما يلبي تطلعات جميع مكونات الشعب بالمستقبل الأفضل”.

وأشاد بـ”الدور المهم للتيار الصدري وسماحة السيد مقتدى الصدر في العملية السياسية، ونهجه الوطني والعروبي”، مشيرا في هذا الصدد، إلى “التطور الإيجابي الذي تشهده علاقات العراق مع أشقائه العرب”.

واكد البيان انه جرى خلال اللقاء التشديد على “أهمية التصدي للتطرف وضرورة تعزيز قيم التسامح والاعتدال”، حيث أكد الصدر “أهمية دور الأردن بهذا الخصوص باعتباره يشكل نموذجا متميزا في الاعتدال بالمنطقة”.

وتأتي زيارة الصدر غداة زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي بحث مع العاهل الاردني “الحرب على الارهاب”.