إيفرتون يعلن إقالة كومان من منصب المدير الفني

“القدس العربي”-(وكالات): أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي لكرة القدم اليوم الاثنين إقالة مديره الفني الهولندي رونالد كومان، وذلك بعد 16 شهرا فقط من توليه المنصب.

وأشار النادي إلى أن القرار جاء بعد البداية المتواضعة للفريق هذا الموسم، حيث ينافس ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن النادي إقالة كومان، الذي قاد الفريق لإحراز المركز السابع في الدوري الموسم الماضي، بعد 24 ساعة فقط من هزيمة الفريق أمام أرسنال 2 / 5 .

وتجمد رصيد إيفرتون عند ثماني نقاط فقط حصدها خلال تسع مباريات خاضها حتى الآن في الدوري هذا الموسم.

وذكر النادي في بيان بموقعه على الإنترنت “رئيس النادي بيل كينرايت ومجلس الإدارة والمساهم الرئيسي في النادي فرهاد موشيري ، يودون إبداء الامتنان لرونالد على الخدمات التي قدمها للنادي على مدار الأشهر ال16 الماضية وقيادة الفريق لإحراز المركز السابع في الموسم الماضي للدوري الممتاز.”

ورجحت العديد من الترشيحات إنهاء إيفرتون الموسم الحالي ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري خاصة بعد أن أنفق النادي 140 مليون جنيه إسترليني (2ر156 مليون يورو) على صفقات اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية.

لكن الفريق واجه أزمة تراجع النتائج حيث مني بخمس هزائم وانتصارين، وكان كومان ، الذي تولى تدريب الفريق قادما من ساوثمبتون ، قد صرح أمس الأحد بأنه يمكنه تغيير وضع الفريق.

لكن النادي أعلن قرار الإقالة اليوم، وأشارت التوقعات إلى أن ديفيد مويس مرشح بقوة للعودة إلى تدريب الفريق.

وبات كومان ثالث مدرب في الدوري الإنجليزي يترك منصبه في الموسم الحالي، بعد الهولندي فرانك دي بوير (كريستال بالاس) وكريج شكسبير (ليستر سيتي).