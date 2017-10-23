إليسا تسخر من ميريام فارس-(فيديو)

لندن – “القدس العربي”:

بعد ساعات قلائل على انتشار فيديو ساخر من الفنانة اللبنانية ميريام فارس، شاركت المغنية أليسا الفيديو نفسه وأعادت نشره على حسابها في “تويتر”.

وانتشرت صورة إعادة النشر، التي قامت بها أليسا، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر المستخدمون أن أليسا تشارك في حملة السخرية من فارس، التي ظهرت راقصة بفستان أبيض، شبهه كثيرون بأنه يشبه “آلة غسل السيارات”. واعتبر بعضهم أن طريقة موازنة رقص ميريام للغسالة الأوتوماتيكية هي التي أعجبت أليسا، بينا رأى بعضهم الآخر أنها أرادت السخرية بطريقة غير مباشرة من ذوق ميريام فارس بالموضة.

وميريام فارس ولدت في عام 1983، وهي مغنية وفنانة استعراضية وممثلة لبنانية من أبوين لبنانيين.ولدت في قرية كفرشلال، صيدا في جنوب لبنان. يعمل والدها في تصميم الذهب والجواهر وقد صمم لها أظافر من ذهب اشتهرت بها في بداياتها، ووالدتها تدعى سهام تعمل في تصميم الأزياء وصممت لها العديد من الأزياء أهمها ما ارتدته في كليب لا تسألني. كانت بدايتها الفنية في الرقص إذ تعلمت رقص البالية منذ عمر 5 سنوات وفي التاسعة من عمرها شاركت في برنامج المواهب الصغيرة الذي بثه تلفزيون لبنان وحازت على الجائزة الأولى.