الراحة للمرضى أهم من العقاقير الطبية

لندن – “القدس العربي”: في أبحاث جديدة، كشف أطباء بريطانيون عن أن المرضى يحتاجون إلى الراحة لا للعقاقير الطبية.

ووفق ما نقلت “هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي)، فإن باحثين في بريطانيا أكدوا أن المرضى بحاجة إلى إطالة فترة نقاهتهم، وهذا هو أكثر ما يحتاجونه. مشيرين إلى ضرورة الالتزام بفترات راحة أكثر من الالتزام بعقاقير طبية.

وذكرت “بي بي سي” أن أكثر من خمسة آلاف شخص يموتون في إنكلترا سنويا نتيجة الإصابات الناجمة عن مقاومة الأدوية”. وقال البروفسيور بول كوسفورد، المدير الطبي لقسم الصحة العامة في إنكلترا “لا نحتاج إلى المضادات الحيوية لعلاج الأمراض الشائعة”، مؤكدا: “أغلبيتنا يصابون بالتهابات من حين لآخر، وبالتالي يتماثلون للشفاء بسبب نظام المناعة الذي يتمتعون به”.