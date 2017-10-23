استأجرا غرفة… فوجدا كاميرا تتجسس عليهما “جنسيا”

لندن – “القدس العربي”: اكتشف زوجان استأجرا غرفة “آر بي أن بي”، وجود كاميرا مخفية تصورهما. وبعد هذه الحادثة تبين أن صاحب الشقة يستخدم شقته للتجسس جنسيا على نزلائه.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” فإن ستارنز وزوجته، كشفا وجود كاميرا إلى جانب حساس الأدخنة في الغرفة التي استأجراها لدى رجل خمسيني في فلوريدا. وطلبا الشرطة التي حققت مع الرجل الذي قال إنه يستدخم الكاميرات لتصوير حفلات جنس جماعية لكنه لا يستخدمها حين يؤجر غرفه لمستأجري “آر بي أن بي”.

وقال الزوج، لشبكة “آي بي سي” الأمريكية، إنه رأى ثقبا أسود موجود قرب جهاز الحساسية، وفهم أن شيئا ما يجري. وفك الجهاز واكتشف الأمر. وطلب الشرطة التي وجدت كاميرتين وصادرت الشرطة ميكرفونات وأجهزة تخزين بيانات في الشقة.

وأصدر موقع “آر بي أن بي” بيانا أكد فيه أن الحادثة “مخزية للغاية”، وأنه حظر المستخدم نهائيا.