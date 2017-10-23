تسريب حادثة الواحات يسبب هجمات إعلامية بين أماني الخياط وسيد علي ومصطفى بكري

لندن-”القدس العربي”: في إطار المعارك الدائرة وسط الإعلاميين المصريين الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي، تتمدد الحملات الإعلامية على خلفية حادثة الواحات، فبعد الجدل حول الإعلامي أحمد موسى دخلت الإعلامية اماني الخياط عبر برنامجها “بين السطور” المذاع عبر فضائية ON LIVE لتشن هجومها على النشطاء، غير انها ركزت حملتها على الإعلامي المصري وعضو البرلمان مصطفى بكري بسبب تغريدات له على حسابه الشخصي على “تويتر” حول حادث الواحات.

وما خلصت اليه أماني بخصوص تغريدات بكري ان ما دونه حول الحادثة وفقا لأماني يمثل “مضمونا يفيد بأن هناك اختراقا في الأمن؟ وتساءلت موجهة حديثها الى مصطفى بكري “بأي حق بتكتب ده ولمصلحة مين؟ ودا سؤال الوطن اللي بيسألو مش أماني الخياط. وأكملت والحديث موجه الى بكري”حضرتك ممكن تلقيني من الدنيا لكن الوطن أهم”.

وتوجهت الخياط بسؤال ثان لرئيس البرلمان في صيغة أقرب إلى البلاغ وقالت “هل نواب البرلمان يحق لهم التعامل مع العمليات الأمنية الشائكة اللي فيها العمليات ما زالت مستمرة بهذه الطريقة؟”. ونصحت وزير الداخلية بما يفهم منه أنها تثبت واقعة التسريب التي تمت بقولها “أرجوك دور بين ولادك وابدأ بالصغار حيث يمكن أن يتم أي شيء”.

أماني الخياط نفسها لم تنج من الهجمات المتبادلة، إذ شن عليها الإعلامي سيد علي مقدم برنامج “حضرة المواطن “هجوما لاذعا بسبب هجومها على المرشح الرئاسي المحتمل الفريق أحمد شفيق، عبر برنامجها واتهامه بعلاقات نسائية في منطقة شارع صلاح سالم. وطالب سيد الجهات المسؤولة عن أداء الإعلامي في مصر باتخاذ قرار بخصوص أماني الخياط.