ألمانيا تقر بيع 3 غواصات من صنع تيسن كروب لإسرائيل

“القدس العربي”- (وكالات): قال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن الحكومة أقرت بيع 3 غواصات من صنع شركة تيسن كروب إلى إسرائيل وإنها ستوفر الدعم المادي للصفقة.

وتحقق الشرطة الإسرائيلية في الصفقة التي تقدر قيمتها بملياري دولار فيما يتعلق بالاشتباه في فساد وجرى استجواب العديد من المسؤولين الحكوميين والمواطنين في القضية.

وتخضع الصفقة التي يرجع تاريخها لعام 2016 للتدقيق منذ أن اتضح أن محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشخصي يمثل أيضا وكيل شركة تيسن كروب للنظم البحرية في إسرائيل وهو ما أثار مخاوف من تضارب المصالح.

ونفى المحامي ارتكاب أي مخالفات وقال إنه لم يناقش الصفقة مع نتنياهو قط. وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في فبراير/ شباط إن نتنياهو نفسه ليس مشتبها فيه.

وقال نتنياهو لمشرعين معارضين في الكنيست الإسرائيلي إن الصفقة الجديدة مع ألمانيا ساعدت في تبرئته.

وقال “إنه أمر محزن بالنسبة لكم فبعد أن علقتم آمالكم على إثارة قصة الغواصات من جديد تدركون الآن أن هذه القصة انتهت”.

وقال زايبرت إن ألمانيا ستسهم بمبلغ 540 مليون يورو لدعم تمويل شراء إسرائيل للغواصات.

وأضاف أن مذكرة تفاهم بين الحكومتين تقر الصفقة ستوقع في وقت لاحق اليوم.

وقال نتنياهو في كلمته “أريد أن أشكر المستشارة ميركل وحكومتها على مذكرة التفاهم هذه التي تتعلق بأمر مهم للغاية لأمن إسرائيل القومي”.