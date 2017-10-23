النجمان أحمد حلمي ومنى زكي في مكة لأداء مناسك العمرة

لندن – “القدس العربي”: كشف النجم المصري أحمد حلمي أنه وزوجته منى زكي، عن ذهابهما لأداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة. ويأتي هذا السفر، بعد أن تم تكريمها في جوائز “أوسكار السينما العربية”.

وتم تكريم منى زكي بجائزة أوسكار أفضل ممثلة كوميدية عن فيلم “من 30 سنة”، وبعد عودتها من مناسك العمرة لتبدأ جلسات عملٍ لإتمام مشروع مسلسلها المنتظر تقديمه في دراما رمضان 2018. بينا يخطط أحمد حلمي لمنافسة زوجته في موسم دراما رمضان المقبل، بعدما تعاقد مع المنتج تامر مرسي على تقديم مسلسل كوميدي.

وأحمد محمد حلمي عواد من مواليد 1969، وهو ممثل كوميدي مصري ومذيع ومنتج، كانت بدايته في التلفزيون عندما كان يقدم برنامج ” لعب عيال “، ودخل عالم التمثيل مع المخرج شريف عرفة في فيلم “عبود على الحدود “، وبعدها انطلقت مسيرته الفنية.

ومنى زكي من مواليد عام 1977، بدأت التمثيل عندما كانت طالبة في الجامعة، بعدها قدمت أول تجاربها المسرحية (بالعربي الفصيح) مع الفنان محمد صبحي. ثم بدأت العمل في السينما في منتصف التسعينيات من خلال المشاركة في الأفلام الكوميدية التي كانت تنتج وقتها، ومن بينها: (صعيدي في الجامعة الأمريكية، الحب الأول، ليه خلتني أحبك)، ومع مطلع الألفية صارت غالبية أدوارها أكثر تنوعًا وتميل نحو الحس الدرامي، مثل أفلام: (سهر الليالي، من نظرة عين، احكي يا شهرزاد).