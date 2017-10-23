مانشستر يونايتد يسعى لاجتياز كبوته على حساب سوانسي سيتي في كأس الرابطة للمحترفين

“القدس العربي”-(وكالات): يتطلع مانشستر يونايتد إلى التخلص سريعا من آثار الهزيمة أمام هيدرسفيلد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم واستئناف رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية.

وخسر مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو أمام هيدرسفيلد 1 / 2 أمس الأول السبت في الدوري الإنكليزي ولكن الفريق يبدو عازما على استعادة اتزانه سريعا واستئناف رحلة الدفاع عن لقب كأس رابطة المحترفين عندما يحل ضيفا على سوانسي سيتي غدا الثلاثاء في دور الستة عشر للبطولة.

وقال خوانفران لاعب وسط مانشستر يونايتد، على موقع النادي على الانترنت، “حان وقت التعلم من الأخطاء وعلينا مواصلة العمل مثلما نفعل دائما ونظهر تماسك الفريق في مثل هذه الكبوات لأننا نكون وقتها في أشد الحجة لهذا التماسك”.

وأوضح أن مباراة الغد ستكون صعبة نظرا لكونها أمام أحد فرق دوري الدرجة الممتازة.

وقال اللاعب: “ولكن فريقنا هو حامل اللقب. وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة التقدم للأمام”.

كما يطمح مانشستر سيتي الجار والمنافس العديد لمانشستر يونايتد، والذي يتصدر جدول الدوري الإنكليزي حاليا، إلى نقل تألقه في الدوري إلى مسابقة كأس الرابطة عندما يستضيف وولفرهامبتون في مباراة أخرى غدا بنفس الدور.

وقال الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي: “حققنا الفوز في 11 مباراة متتالية… هذا يعني أن الفريق قادر على الفوز بالعديد من المباريات… نتصدر الدوري الإنكليزي ومجموعتنا في دوري أبطال أوروبا، ولكننا فزنا في عشر مباريات متتالية الموسم الماضي ولم نحرز أي لقب”.

وأضاف: “علينا مواصلة الانتصارات والاحتفاظ بتركيزنا ومواصلة اللعب بطريقتنا”.

ويستضيف تشيلسي فريق إيفرتون بعد غد الأربعاء في مباراة يطمع من خلالها إيفرتون إلى التغلب على أحزانه بعد الهزيمة القاسية أمام أرسنال أمس الأحد وتراجعه إلى المراكز الثلاثة الأخيرة في الدوري الإنكليزي.

وينتظر أن يواصل الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي سياسة منح الفرصة لبعض اللاعبين غير الأساسيين.

وقال كونتي، على موقع النادي على الانترنت ، : “أعتقد أن المباراة أمام إيفرتون تمثل فرصة جيدة لمنح الفرصة إلى اللاعبين الشبان مثل تشارلي موسوندا وكينيدي… اللاعبون الشبان يستحقون الفرصة لأنهم يجتهدون ويطورون مستواهم وحتى نشاهد مستواهم في مباراة صعبة مثل هذه المباراة أمام إيفرتون. أرى أنه أمر مهم بالنسبة للنادي”.

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