وفد قطري يشارك في مؤتمر رؤساء المحاكم العربية بموريتانيا 

“القدس العربي”- (وكالات): وصل العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الإثنين، وفد قطري برئاسة القاضي مسعود محمد العامرى رئيس محكمة التمييز، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، للمشاركة في أعمال المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العربية.

وتعد هذه أول زيارة لوفد قطري لموريتانيا منذ قرار الأخيرة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وضم الوفد بالإضافة لرئيس محكمة التمييز، كل من أحمد حسن الكواري، الوكيل المساعد لشؤون مكتب رئيس المحكمة العليا، ومحمد مفرح المالكي رئيس قسم التنسيق والمتابعة بنفس المحكمة.

وفي وقت سابق اليوم، انطلق المُؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية، بحضور رئيس الوزراء الموريتاني، يحي ولد حدمين، وعدد من وزرائه وسفراء أجانب معتمدين في بلاده وبمشاركة عدة وفود.

ومن المنتظر أن يتخلل المؤتمر الذي يستمر يومين نقاشات مفتوحة حول القضايا المرتبطة بمجال اختصاص المحاكم العليا العربية وتجربتها.

وتتضمن أعمال المؤتمر عدة محاور من بينها “طبيعة السلطة التي تمارسها المحكمة العليا، وهدف المشرّع من تشكيل هذه المحاكم، إضافة إلى طبيعة اختصاصها باعتبارها محكمة إحالة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة”.

وفي 7 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت موريتانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، لتلحق بكل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين التي أعلنت في الخامس من الشهر نفسه قطع علاقاتها مع الدوحة، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تستهدف “فرض الوصاية على قرارها الوطني”.