سوريا: 10 قتلى في غارة يرجح أنها إسرائيلية استهدفت فصيلا مرتبطا بالـ”الدولة”

“القدس العربي”- (وكالات): قتل 10 عناصر في فصيل صغير مرتبط بتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، الإثنين، بضربة جوية يرجح أنها إسرائيلية في جنوب سوريا، حسبما أعلنت منظمة حقوقية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، في بيان، أن الضربات الجوية استهدفت بلدة سحم في الجولان، غرب محافظة درعا السورية.

وأعلن المرصد أن 10 عناصر من “جيش خالد بن الوليد” بالإضافة إلى امرأتين يعتقد أنهن من زوجات مسلحي هذا الفصيل قتلوا في الغارة.

واستهدفت الغارة موقعا للفصيل الذي أعلن مبايعته تنظيم “الدولة” دون أن يندمج معه.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي على تقرير المرصد الذي أشار إلى أن الغارة وقعت بعد عدة أشهر من مقتل 16 عنصرا في الفصيل في غارة يرجح أنها إسرائيلية في المنطقة نفسها.

وتم تأسيس جيش خالد بن الوليد في مايو/أيار 2016، وهو تحالف من مجموعات متعددة أكبرها “لواء شهداء اليرموك” الذي صنفته واشنطن تنظيما إرهابيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عناصر في “لواء شهداء اليرموك” بعد أن أطلقوا النيران على جندي في هضبة الجولان المحتلة.

ويقدر المرصد أن عدد عناصر “جيش خالد بن الوليد” يبلغ نحو 1200 يسيطرون على أراض في غرب محافظة درعا على الحدود مع هضبة الجولان المحتلة.

ومنذ حرب يونيو/حزيران 1967 تحتل إسرائيل 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ولا تزال إسرائيل وسوريا رسميا في حالة حرب.

وتسبب النزاع السوري الذي بدأ في مارس/آذار 2011، في مقتل أكثر من 330 ألف شخص ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.