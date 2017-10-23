فالفيردي لزيدان: الجميع يعرف من هو الأفضل في العالم

“القدس العربي”: أظهر مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي اعتراضه على تصريحات نظيره في ريال مدريد زين الدين زيدان، التي وصف خلالها البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل لاعبي جيله، بما فيهم هداف الليغا على مر العصور ليونيل ميسي، لإثارة الجدل قبيل ساعات من إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

وعندما سُئل مدرب البرسا عن رأيه في تصريحات زيزو الأخيرة حول الأقرب للفوز بجائزة لاعب العام، فأجاب في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة ريال مورسيا في كأس ملك إسبانيا “إنه رأي مثل أي رأي آخر، ترى ما الذي أستطيع قوله. الجميع يعرف من هو أفضل لاعب في العالم، هل فرص كريستيانو رونالدو أقوى من ميسي؟ لا أعرف!”.

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في غضون ساعات قليلة، في حفل الفيفا الذي سيُقام لأول مرة خارج مدينة زيورخ السويسرية، وتحديدًا في مسرح لندن ، الذي سيشهد كذلك توزيع جوائز أفضل مدرب للرجال، أفضل لاعبة للسيدات، وأفضل هدف وجوائز أخرى.

الجدير بالذكر أن البرازيلي ريكاردو كاكا كان آخر لاعب يفوز بالجائزة قبل أن يتناوب عليها الثنائي كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي منذ عام 2008 وحتى الآن، بواقع خمس مرات للبرغوث وأربعة لصاروخ ماديرا، واليوم قد يتسع الفارق بينهما لجائزتين أو يحدث تساوي أو تحدث مفاجأة غير متوقعة وتذهب إلى المُرشح الثالث في القائمة المختصرة نيمار جونيور.