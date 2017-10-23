البيت الأبيض يستبعد زيارة ترامب للمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين خلال جولته الأسيوية

“القدس العربي”- (وكالات): استبعد البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين خلال جولته الاسيوية المقررة الشهر المقبل.

وذكر مسؤول كبير بالبيت الأبيض أن “الأمن ليس سبب القلق”، مشيرا إلى أنه مازال من الممكن تغيير تفاصيل الرحلة.

وبدلا من زيارة المنطقة منزوعة السلاح، يعتزم ترامب زيارة منشأة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية تحمل اسم “كامب همفريز″.

وكان الرؤساء الأمريكيون السابقون يزورون المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين للتعبير عن تأييدهم للتحالف الأمريكي مع كوريا الجنوبية، وتوجيه رسالة إلى بيونغ يانغ ردا على سياساتها الاستفزازية.

ولكن البيت الأبيض ذكر أنه ليس كل الرؤساء الأمريكيين زاروا المنطقة منزوعة السلاح وأن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن اقترح بدلا منها زيارة منشأة “كامب همفريز″، التي تعتبرها الولايات المتحدة مثالا لتقاسم العبء العسكري.

وقد تبادل ترامب التهديدات والتحذيرات مع كوريا الشمالية بسبب تجاربها الصاروخية والنووية الأخيرة وذهب إلى حد التهديد “بتدمير البلاد بالكامل”.

وسيغادر ترامب واشنطن في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في زيارة تستغرق 12 يوما ستقوده إلى ولاية هاواي الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين.

وخلال زيارته لكوريا الجنوبية يومي 7 و8 من الشهر المقبل، سوف يعقد ترامب اجتماعا ثنائيا مع مون جاي ان ويلقي كلمة أمام الجمعية الوطنية.

وستكون كوريا الشمالية محور التركيز الرئيسي لجولة آسيا بأكملها، حيث يعمل ترامب على كسب الدعم من الشركاء الإقليميين، وخاصة الصين، للضغط على بيونغ يانغ.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه للصحفيين “لقد اتخذت الصين خطوات شجعتنا، لكن علينا جميعا أن نبذل المزيد من أجل ممارسة أكبر قدر من الضغوط على كوريا الشمالية”.

وسيصل ترامب الى بكين في 8 نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ومسؤولين آخرين حول كوريا الشمالية وقضايا التجارة.

وفي اليابان تبدأ الزيارة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث سيلتقي ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وكذلك القوات الأمريكية وأعضاء أسر المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية.

كما ستحتل التجارة حيزا كبيرا في محادثات ترامب فى قمتين إقليميتين، قمة منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة اسيا والمحيط الهادئ في فيتنام وقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “اسيان” في الفلبين.

ويجتمع ترامب مع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي خلال زيارته للفلبين بالرغم من المخاوف الامريكية منذ فترة طويلة حول سجله في مجال حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء في إطار حملة ضد تهريب المخدرات.