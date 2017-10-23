بونوتشي يهرب من المواجهة العاطفية

“القدس العربي”: أعلن الاتحاد الإيطالي بشكل رسمي، تعليق مدافع ميلان ليوناردو بونوتشي لمدة مباراتين، لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة الأمس ضد جنوى، التي جرت على ملعب “سان سيرو” وانتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإيطالي.

ونال الدولي الإيطالي البطاقة الحمراء في منتصف الشوط الأول، نتيجة تدخله الخشن بالكوع في وجه لاعب وسط المنافس ألياندرو روسي، ليُصبح صاحب الـ 30 عامًا، أول لاعب يُطرد بواسطة تقنية الفيديو في تاريخ السيري آ، الذي اعتمد التقنية بشكل رسمي منذ بداية هذا الموسم.

وتلقى بونوتشي اتهامات عنيفة، وصلت لحد التجني عليه بتعمد الحصول على الورقة الحمراء، حتى يهرب من مواجهة فريقه السابق يوفنتوس، الذي دافع عن ألوانه لنحو سبع سنوات، قبل أن يتخذ قرار الذهاب إلى شياطين ميلانو في صفقة كلفت الإدارة الصينية الجديدة قرابة الـ 42 مليون يورو.

والآن، تأكد غيابه عن مواجهة الأربعاء التي سيحل خلالها الفريق ضيفًا على ملعب “مارك أنتونيو بينتغودي” للاصطدام بكييفو فيرونا لحساب الأسبوع العاشر لجنة كرة القدم، بالإضافة للمباراة العاطفية ضد السيدة العجوز المُقرر لها يوم السبت القادم على ملعب “سان سيرو”.

ورغم إنفاق إدارة النادي لأكثر من 200 مليون يورو في الميركاتو الصيفي لضم لاعبين جُدد من نوعية بونوتشي، فرانك كيسي أندريه سيلفا وآخرون، إلا أن كتيبة مونتيلا تحتل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، على بعد 12 نقطة من المتصدر “نابولي”.