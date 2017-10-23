عسكري روسي يقتل 4 من زملائه في الشيشان

“القدس العربي”- (وكالات): قتل عسكري تابع لقوات الحرس الوطني الروسي في الشيشان، اليوم الإثنين، 4 من زملائه قبل أن يتم تصفيته، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت خدمة الحرس الوطني الروسي في بيان نقله موقع قناة “روسيا اليوم” أن “الحادثة وقعت عند الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (13:00 توقيت غرينتش) في مقر الوحدة جنوبي الشيشان (إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية)”.

ولم تكشف أي جهة رسمية روسية، حتى اللحظة، عن هوية العسكري منفذ الواقعة أو دوافعه.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق جندي روسي النيران على عدد من زملائه في منطقة أمور بأقصى الشرق الروسي، قبل أن يفر هاربا؛ ما أسفر عن مقتل 3 منهم وإصابة 4 آخرين.

وحينها، أرجعت وزارة الدفاع الروسية الواقعة إلى إصابة الجندي بانهيار عصبي، وفق “روسيا اليوم”.

تجدر الإشارة أنه تم إنشاء الحرس الوطني الروسي في 5 أبريل/ نيسان عام 2016، بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعمل في “الحرس الوطني” أكثر من 340 ألف شخص، من بينهم 160 ألف عسكري تم ضمهم من وزارة الداخلية، وينتشرون في جميع المناطق الروسية والكيانات التابعة للاتحاد الروسي.

ويتولى الحرس الوطني الروسي مهام محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وحماية المنشآت الحكومية الهامة، كما يتعاون مع جهاز الأمن الفدرالي في حماية الحدود الروسية.