الفرنسي جيرو يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف ويهدي الجائزة إالى والده

“القدس العربي”-(وكالات): توج الفرنسي الدولي أوليفيه جيرو نجم أرسنال الإنكليزي اليوم الاثنين بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك عن هدفه لأرسنال في مرمى كريستال بالاس بالدوري الإنكليزي منتصف الموسم الماضي.

وتسلم جيرو الجائزة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وأهدى الفرنسي اوليفييه جيرو جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2017 لوالده.

وقال جيرو بعد تسلمه الجائزة “أريد تقديم التهنئة إلى كل الذين ترشحوا لجائزة بوشكاش فأهدافهم جميعا رائعة”.

وأضاف “كما أشكر زملائي في أرسنال الذي ساعدوني على تسجيل هذا الهدف”.

وأشار “الشكر موصول لزوجتي وأولادي، وفي النهاية أهدي هذه الجائزة لوالدي”.