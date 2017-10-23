زيدان أفضل مدرب في 2017

“القدس العربي”-(وكالات): نال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم المكافأة المناسبة لمسيرته الرائعة في الموسم الماضي مع فريقه وتوج اليوم الاثنين بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .

وتسلم الجائزة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

في البداية قال زيدان “لا اجيد التحدث باللغة الإنكليزية وسأتحدث اليكم باللغتين الإسبانية والفرنسية”.

وأضاف “هذه الجائزة تعني الكثير بالنسبة لي خاصة وأنني اتسلمها وسط أساطير كرة القدم على مر العصور”.

وأشار “اتوجه بالشكر للاعبين فأنا محظوظ بتدريب كوكبة من أفضل لاعبي العالم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو”.

وأوضح “كما اتوجه بالشكر إلى انطونيو كونتي مدرب تشيلسي وماسيمليانو اليجري مدرب يوفنتوس، المنافسان لي على الجائزة”.

وأكد “كما أشكر زوجتي احبك كثيرا لأنك دائما تقفي بجواري”.