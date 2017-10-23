 الإيطالي بوفون أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2017

“القدس العربي”-(وكالات): أضاف الإيطالي جانلويجي بوفون حارس المرمى المخضرم لفريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي لكرة القدم جائزة جديدة إلى سجل إنجازاته وفاز اليوم الاثنين بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .

وفي البداية قال بوفون “مجبر على التحدث باللغة الإنكليزية لكني لا أجيدها”.

وأضاف “بالنسبة لي أشعر بسعادة غامرة بالحصول على هذه الجائزة لأنه شرف كبير بالنسبة لي أن أحصل على هذه الجائزة في هذا الحفل وفي سني الكبير الذي شارف على أربعة عقود .. اشكر كل زملائي ومدربي لان من دونهم لما كنت حصلت على هذه الجائزة الكبيرة”.

وأشار “اريد أيضا أن أشكر كل الأشخاص الذين ساعدوني على التألق في المواسم الماضية”.

وختم حارس يوفنتوس بالقول “لم نتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي لكن في الموسم الحالي سنلعب بشكل أفضل فإنا أتمنى أن أنهي مسيرتي في ملاعب كرة القدم بلقب ثاني في البطولة القارية”

وتسلم بوفون الجائزة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وتفوق بوفون في الصراع على الجائزة على الكوستاريكي كيلور نافاس حارس الريال والألماني الدولي مانويل نيوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني على جائزة أفضل حارس مرمى.

وقدم الفيفا في حفله السنوي هذه المرة هذه الجائزة للمرة الأولى.

وقاد بوفون فريق يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي للموسم السادس على التوالي كما حافظ على نظافة شباكه في 600 دقيقة متتالية بدوري الأبطال الأوروبي ليتفوق على نافاس الذي فاز مع الريال بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بخلاف دوره البارز في تأهل منتخب بلاده لكأس العالم 2018 .

كما تفوق على الألماني مانويل نيوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني علما بأن نيوير حافظ على نظافة شباكه في مباريات مهمة للغاية مع بايرن والمنتخب الألماني.