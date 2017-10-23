قطر تفتتح مقرًا جديدًا لملحقيتها العسكرية في واشنطن

“القدس العربي”- (وكالات): أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها افتتحت، اليوم الإثنين، المقر الجديد لمكتب الملحقية العسكرية لدولة قطر بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن “المقر الجديد للملحقية العسكرية يعد مقاربة جديدة للعلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية تعزز التأكيد على التعاون والتكامل بين القوات المسلحة القطرية ونظيرتها الأمريكية”.

وبينت وزارة الدفاع القطرية أن “نظام الملحقية ومقرها الجديد سيسهم في تقوية العلاقات التاريخية الفريدة بين البلدين ويعزز التبادل العملياتي بين القوات المسلحة في البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وقال البيان إن “مكتب الملحقية العسكرية في واشنطن يعد المرحلة الأولى من مراحل رفع مستوى الارتباط بين وزارة الدفاع بدولة قطر والمؤسسات العسكرية الأمريكية”. مشيرًا إلى أنه “سيتم افتتاح مكتب جديد للملحق العسكري لمنطقة الساحل الغربي في لوس أنجليس قريبًا”.

وشهدت الفترة الماضية عدة مناورات أمريكية قطرية مشتركة لتعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.

ووقعت قطر في 14 يونيو/ حزيران الماضي اتفاقية شراء طائرات مقاتلة من أمريكا من طراز إف 15 بتكلفة مبدئية تبلغ 12 مليار دولار.

ويتمركز حوالي 11 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة “العديد” العسكرية الجوية على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة.

وتستخدم أمريكا القاعدة التي تضم أكبر تواجد عسكري لها بمنطقة الشرق الأوسط في حربها على تنظيم “الدولة” في سوريا والعراق.