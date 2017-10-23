الفيفا يكرم بيليه في عيد ميلاده السابع والسبعين

“القدس العربي”-(وكالات): كرم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاسطورة البرازيلي بيليه حيث تزامن احتفاله بعيد ميلاده السابع والسبعين مع موعد إجراء الحفل السنوي لجوائز الفيفا والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن اليوم الاثنين.

ويذكر أن بيليه من مواليد 23 تشرين/أكتوبر 1940 في مدينة تريس كاراكوس في البرازيل، ويعتبر بنظر كثيرين أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وفي عام 1999 اختير كلاعب القرن من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء وفي نفس العام اختير بيليه كرياضي القرن من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كما اختارته مجلة تايم في قائمة الأشخاص الأكثر أهميةَ في القرن العشرين، وفي عام 2013، حصل بيليه على كرة الفيفا الشرفية .

ووفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء فإن بيليه هو أنجح هداف في العالم على مستوى الدوريات ، حيث سجل 541 هدفاً في الدوري، وخلال مسيرته الكروية استطاع بيليه تسجيل 1281 هدفاً في 1363 مباراة خاضها، بما في ذلك المباريات الودية غير الرسمية ، وأصبح بذلك أكثر من سجل أهدافاً في تاريخ كرة القدم، وتم إدراج الرقم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

بدأ بيليه مسيرته الكروية مع نادي سانتوس في سن الخامسة عشر، و لعب مع منتخب البرازيل وهو في السادسة عشر، حيث فاز مع منتخب بلاده بثلاثة ألقاب في كأس العالم أعوام 1958 و 1962 و 1970، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز، وهو أيضاً الهداف التاريخي لمنتخب السامبا برصيد 77 هدفاً في 92 مباراة.

وأعلن بيليه اعتزاله كرة القدم في عام 1977، وعين سفيراً لكرة القدم في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2010، حصل بيليه على منصب الرئيس الفخري لنادي نيويورك كوزموس