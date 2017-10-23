الملكة رانيا تدعو المجتمع الدولي للتحرك سريعا للحد من معاناة الروهينغا

“القدس العربي”- (وكالات): حثت الملكة رانيا قرينة عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي على التحرك بسرعة وفعالية، للحد من معاناة مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا الذي يحتمون بمخيمات اللاجئين في بنغلاديش.

وقالت للصحفيين بعد زيارة المخيمات في جنوب شرق بنغلاديش، اليوم الإثنين، إنه يجب على المجتمع الدولي مساعدة الروهينغا، وذلك ليس لأسباب إنسانية فحسب، بل أيضا لتحقيق العدالة.

ويشار إلى أن هناك نحو 600 ألف من مسلمي الروهينغا الذين عبروا إلى بنغلاديش منذ أواخر أغسطس/آب الماضي، بعد اندلاع أحداث عنف طائفي في ميانمار.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الملكة رانيا القول بعد زيارتها إلى أحد المخيمات “أخبرني قاطنو المخيم قصصاً مروعة عن أعمال عنف لا يمكن تخيلها، لأطفال يتِّموا ونساء هوجمن بوحشية، وأفراد أسر ذبحوا وقرى جرى إحراقها”.

وأضافت “علينا أن نتساءل لماذا التجاهل لمأساة هذه الأقلية المسلمة؟ لماذا يُسمح لهذا الاضطهاد الممنهج؟”. وتساءلت “إذا تغير الحال وتم ارتكاب أعمال العنف هذه من قبل مسلمين، هل ستكون استجابة العالم الصمت الذي نراه هنا اليوم؟”.

يذكر أن الدول المانحة اجتمعت، اليوم الإثنين، في جنيف، استجابة لطلب الأمم المتحدة لجمع مبلغ 434 مليون دولار، للتعامل مع أزمة اللاجئين الأسرع انتشارا في العالم، والتي تواجهها ميانمار وبنغلاديش.