ضباط إسرائيليون يشككون في اتهام ليبرمان لحزب الله بالمسؤولية عن قصف من سوريا

“القدس العربي”- (وكالات): ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن مسؤولين عسكريين تراجعوا عن تأكيدات لوزير الدفاع بأن جماعة حزب الله اللبنانية مسؤولة عن سلسلة من عمليات القصف من سوريا من شأنها أن تزيد التوتر على الجبهة الشمالية لإسرائيل.

وظلت إسرائيل إلى حد بعيد خارج الحرب الدائرة في سوريا المستمرة منذ 6 سنوات لكنها هددت بتكثيف ضرباتها إذا هوجمت من الجولان أو لمنع داعمي الأسد من الإيرانيين وحزب الله من إقامة قواعد في سوريا.

وقد يدفع ذلك بإسرائيل إلى مواجهة مع سوريا واشتباكات محتملة مع حليفتها روسيا. وخاضت إسرائيل حربها الأخيرة مع حزب الله في لبنان في 2006 وتشن من حين لآخر هجمات في سوريا على ما تقول إنها أهداف لحزب الله أو أهداف إيرانية خلال الحرب السورية.

وفي الأسبوع الماضي سقطت مرتين قذائف مورتر وصواريخ أطلقت من سوريا على مناطق في الجولان تسيطر عليها إسرائيل دون وقوع إصابات بشرية لكن إسرائيل ردت باستهداف مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري بالمدفعية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وهو سياسي يميني، أمام أعضاء بالبرلمان إن قصف الجولان نفذته خلية سورية بأوامر من حزب الله ودون إبلاغ دمشق.

ولم يفصح عن مصدر المعلومات.

وقال ليبرمان في تصريحات تلفزيونية “صدرت تعليمات شخصية من (زعيم حزب الله حسن) نصر الله بالنأي بالأسد ونظامه عن تنفيذ هذا القصف … بهدف جرنا إلى المستنقع السوري.

“لذلك أدعو من هنا نظام الأسد … وأيضا القوات الروسية الموجودة هناك إلى كبح حزب الله. وهذا سبب آخر لضرورة إخراجهم من سوريا بأسرع ما يمكن”.

وفي غضون ساعات، نشرت معظم وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل تصريحات نسبت إلى ضباط بالجيش لم يتم الكشف عن أسمائهم يشككون في رواية ليبرمان.

ونقلت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي عن “مصادر في قوات الدفاع الإسرائيلية (الجيش)” قولها “ليس لدينا معلومات تدعم تصريح ليبرمان التي تزعم أن الخلية (المسؤولة عن القصف من سوريا) يديرها أفراد من حزب الله”.

ولم يرد مكتب ليبرمان على الفور على التصريحات التي تناقض كلامه. وقال مصدر مقرب من ليبرمان طالبا عدم الكشف عن اسمه “تحدث وزير الدفاع بناء على تقديره وتقييمه هو”.

ولم يرد حزب الله على مزاعم ليبرمان لكن تلفزيون المنار التابع للجماعة أشار إلى تقارير الإعلام الإسرائيلي التي تناقضه.

وفي إشارة على ما يبدو إلى جهود إسرائيل لتنسيق أفعالها في سوريا مع موسكو قال ليبرمان إن القادة العسكريين الروس في سوريا “تلقوا كل (المعلومات) التي يحتاجونها بخصوص هذا الأمر”.

ولم يصدر بعد تعليق من مسؤولين في موسكو.

وكانت وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري قالت يوم السبت، بعد هجوم إسرائيلي على 3 مدفعيات سورية ردا على إطلاق قذائف من سوريا، إن الضربات الإسرائيلية ستكون لها “تداعيات خطيرة”.

ويقول ليبرمان إن إسرائيل تفعل كل ما بوسعها للحيلولة دون وقوع مواجهة عسكرية على الجبهة الشمالية.