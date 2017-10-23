﻿أبو عمرو يكشف عن بدء عمل لجنة «دمج الموظفين» ونائب عن حماس يطالب الرئيس بـ «رفع الفيتو» عن التشريعي وإلغاء «العقوبات»

غزة ـ «القدس العربي»: تواصلت عملية وصول وفود وزارية رفيعة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، في إطار بحث مسألة تمكين الحكومة، ودمج الموظفين المعينين من قبل حركة حماس، في الوقت الذي كشف فيه نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد أبو عمرو، الموجود منذ الأسبوع الماضي في قطاع غزة، عن بدء اللجنة القانونية والإدارية المختصة بمعالجة ملف الموظفين في قطاع غزة، بأولى مراحل العمل، وأكد أن الأمور تسير بالشكل المطلوب.

وقال في تصريحات لتلفزيون فلسطين، أن هذه اللجنة عقدت اجتماعا لاستعراض موضوع الموظفين من كافة جوانبه.

وأشار إلى أن هذه اللجنة ستعقد في الوقت القريب اجتماعا في مدينة رام الله في الضفة الغربية، بعد عملية تجميع البيانات الخاصة حول الموظفين لتصنيفها، والبدء مع جهات الاختصاص بالعمل على حل الملف.

وأكد أن «الأمور تسير على ما يرام»، بخصوص تطبيق اتفاق المصالحة، لافتا إلى أن العديد من وزراء حكومة التوافق تسلموا وزاراتهم، ويتابعون العمل في الوزارات.

وتحدث أبو عمرو عن وصول عدد من وزراء الحكومة خلال الأيام الماضية إلى قطاع غزة، إلى جانب طواقم من الوزارات.

وأكد على وجود تعاون من قبل الجهات ذات العلاقة في قطاع غزة، منبها إلى وجود ارتياح كبير لدى المواطن في غزة، لتوجيهات الرئيس محمود عباس وقرارات الحكومة.

وبخصوص تحسن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، لفت نائب رئيس الوزراء إلى أن المواطن سيلمس «نتائج إيجابية» في القريب العاجل، لجهود المصالحة، وما تقوم به الحكومة.

إلى ذلك فقد واصل وزراء حكومة التوافق الذين وصلوا قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، عقد اجتماعات مع طواقم العمل في القطاع، بهدف ترتيب الأوضاع، في إطار عملية تمكين الحكومة، والتي من المفترض أن تنتهي قبل حلول الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، الذي وصل غزة أمس، إنه سيعقد سلسلة من اللقاءات مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تسيير العمل لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء.

ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء كبيرة، حيث يصل التيار إلى السكان لمدة أربع ساعات مقابل 12 ساعة قطع، ويعد الانقسام السياسي سببا في هذه الأزمة.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر خاصة أنه من ضمن مهام وزراء الحكومة، سيكون تجميع بيانات الموظفين العاملين في قطاع غزة، من الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على القطاع، وعمل كل فرد ومسماه الوظيفي، في إطار عملية بحث دمجهم في الوظيفة العمومية، كما نص اتفاق القاهرة الأخير، والذي يتحدث عن حل مشكلة هؤلاء.

ويبلغ عدد هؤلاء الموظفين أكثر من 40 ألف موظف، موزعين على الوزارات المدنية والدوائر الأمنية في وزارة الداخلية، وغالبيتهم جرى توظفيهم بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007.

وفي الجانب الآخر، رفض النائب عن كتلة حماس البرلمانية يحيى العبادسة، استمرار «الإجراءات الحاسمة» التي اتخذتها السلطة الفلسطينية تجاه غزة قبل عدة أشهر، وتصفها حماس بـ«العقابية» بعد توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة أخيرا، وقال إنها «ًتشكل وصمة عار على من يفرضها»، موضحاً أن «أعداء الشعب هم من يعاقبونه ويحاصرونه».

وقال في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، وهو ينتقد هذه الإجراءات «أي قيادة وطنية لا يمكنها أن تحاصر شعبها»، داعياً الشعب لـ «تصحيح هذه المعادلة».

وكانت السلطة الفلسطينية لجأت إلى خصم جزء من رواتب الموظفين الحكوميين، إلى جانب تقليص كميات الكهرباء الموردة للقطاع، وتقول حركة حماس إن الإجراءات طالت القطاع الصحي، وهو ما لم تؤكده الحكومة.

وحتى اللحظة لم تقم الحكومة برفع هذه الإجراءات، التي ربطت إنهاءها بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس، وهو أمر تم في وقت سابق، إلى جانب تمكين الحكومة من العمل في غزة، وهو أمر لا يزال تطبيقه قائما.

إلى ذلك فقد أشار النائب العبادسة إلى أن «رفع المعاناة وحل المشكلات والتعامل بمصداقية عالية وشفافية ومساواة بين أبناء الوطن، والتوزيع العادل للموازنة بين الضفة والقطاع، تشكل مصداقية لتطبيق المصالحة الفلسطينية، مطالباً بعدم التباطؤ في تطبيق المصالحة».

وطالب الرئيس محمود عباس بـ «رفع الفيتو» عن المجلس التشريعي.

وقد حمل التصريح الصحافي الصادر عن عضو التشريعي عن حماس، انتقادات للرئيس، حيث قال إن تعطيل عمل المجلس التشريعي يعود لـ «لاستجابته لضغوط الاحتلال وأمريكا لتعطيل عمل التشريعي في الضفة ومصادرة إرادة الشعب الفلسطيني».

وقال إن المجلس التشريعي «يمثل إرادة الجماهير التي انتخبته»، مؤكداً أن الالتفاف على هذه الإرادة «جريمة ولا تجوز»، وطالب بعقد جلسة للمجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان النائب عن حركة حماس، يونس أبو دقة، دعا هو الآخر لتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية، استناداً للقانون الأساسي الفلسطيني، وذلك ضمن أجواء المصالحة، مؤكداً أن المجلس التشريعي يعد «مظلة للوحدة الوطنية».

وقال في تصريح صحافي «رسالتنا ضمن التوافق العام وضمن الإيجابية الموجودة، فالشعب اليوم يطمح لوحدة وطنية واحدة تحت سقف واحد ونبذ الاختلاف ونبذ التفرقة وأن نكون تحت مظلة واحدة وهي مظلة المجلس التشريعي».

وأشار النائب أبو دقة لضرورة نيل الحكومة لثقة المجلس التشريعي الفلسطيني، استناداً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي نظم هذا الأمر بنصوص واضحة.

إلى ذلك فقد أكد قادة عدد من الفصائل في مقدمتها حركتا فتح وحماس، على ضرورة المضي في تطبيق اتفاق المصالحة، وعدم العودة إلى مربع الانقسام.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها حركة حماس بحضور قيادات من العمل الوطني والاسلامي، دعا خلالها المشاركون إلى رفع «الإجراءات الحاسمة» التي اتخذتها السلطة الفلسطينية تجاه غزة.

وأكد المشاركون على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية، حاصة وأن الشعب الفلسطيني دفع ثمنا كبيرا جراء الانقسام السياسي.