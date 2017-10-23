﻿حماس تؤكد سعيها لبناء «شبكة تحالفات» لمواجهة تمدد إسرائيل… والعاروري يحصل على دعم طهران

غزة ـ» القدس العربي»: واصلت حركة حماس الإشادة بإيران، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد رفيع من الحركة للعاصمة طهران، يشارك فيه للمرة الأولى نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، منذ وقوع الأزمة بين الطرفين، والتي جرى الحديث عن إنهائها خلال الزيارة الحالية.

وأكد طاهر النونو المسؤول في الدائرة الإعلامية لحركة حماس، أن حركته تسعى لـ « بناء شبكة تحالفات إقليمية ودولية في مواجهة تمدد النفوذ الصهيوني».

وكتب النونو الذي يعمل على مقربة من رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، أن حماس تعمل على «تعزيز مشروع المقاومة كخيار استراتيجي»، من خلال قطع الطريق على «محاولات تصفية القضية الفلسطينية».

وأشار إلى أن حماس تحمل رسائل سياسية واضحة، تتمثل في إنهاء الانقسام الفلسطيني، و»إحياء مشروع التحرير والعودة»، إضافة إلى إعادة الاعتبار لفلسطين كـ «قضية مركزية جامعة».

تصريحات القيادي في حماس، والتي تحدث خلالها عن عمل حركته على «بناء شبكة تحالفات إقليمية ودولية» لمواجهة تمدد الاحتلال، جاءت في خضم زيارة وفد الحركة الرفيع إلى العاصمة الإيرانية، بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، والذي بدوره أكد من هناك أن طهران «تقدم دعما مميزا» للمقاومة الفلسطينية في مواجهة إسرائيل.

وكشف القيادي الكبير في حركة حماس أن علاقته مع النظام الإيراني «تتعافى على المستويات كافة».

وكانت العلاقات بين الطرفين شهدت توترا، حيث اتخذت إيران موقفا غاضبا من حماس، بعد خروج قيادتها من العاصمة السورية دمشق، في خضم الأحداث الدائرة هناك، لإسقاط نظام بشار الأسد، أكبر حلفاء طهران في المنطقة.

وأضاف العاروري أن «رفع وتيرة الدعم الإيراني هو الملف الأبرز الذي يبحثه وفد حماس والمسؤولون الإيرانيون».

ومضى يقول «إيران قوة إقليمية كبيرة تتبنى بشكل ثابت واستراتيجي وعقائدي القضية الفلسطينية، ونحن بحاجة لمد الجسور معها لما فيه خير القضية والمقاومة الفلسطينية».

وذكر العاروري أن إيران أكدت لوفد حركته التزامها تجاه فلسطين والمقاومة فيها، وثباتها على هذا الموقف، وإسنادها للمقاومة بكل أشكالها.

وأكد في تصريحات نقلها موقع حماس الرسمي أن النتيجة الرئيسة للزيارة هي «استمرار إيران في دعم القضية الفلسطينية»، مؤكداً أن دعم إيران للمقاومة لم يتوقف بتاتا، وأن «كتائب القسام لطالما أعلنت أن الداعم الرئيس لها هي الجمهورية الإسلامية».

وبيّن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة أن حماس «تتفق مع الإخوة في إيران على أن القضية الفلسطينية تتجاوز أي خلافات».

والتقى وفد حماس القيادي خلال وجوده في إيران، ضمن الزيارة التي بدأت الجمعة الماضية، بكل من رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، ومستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، وأمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

يشار إلى أنه تردد خلال سنوات الأزمة، أن إيران أوقفت دعمها المادي الذي كانت تقدمه لحركة حماس، غير أن قادة كثيرين من الحركة أشادوا أخيرا بما قدمته طهران من دعم للمقاومة الفلسطينية.

وتطرق نائب رئيس المكتب السياسي إلى ملف «تحسن العلاقات» بين حركته وطهران «إننا لا ندير علاقاتنا على أساس الدخول بمحاور واصطفافات بين الدول العربية والإسلامية»، لافتا إلى مع إيران «ليست على حساب الدول الأخرى وليست ضدها».

وأضاف «دخولنا في المحاور يضر بالقضية الفلسطينية ولا أحد يطالبنا بهذا الأمر».

وأكد العاروري حرص حماس على إرسال وفد إلى إيران لوضعها في صورة التطورات الفلسطينية والتشاور معها لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني عقب اتفاق المصالحة الأخير.

وأوضح أن زيارة وفد حماس الحالية تعد «جزءا من أهدافها للرد عمليا على التدخل الإسرائيلي المرفوض في ملف المصالحة الفلسطينية والمطالبة بقطع العلاقات مع إيران».

وكشف العاروري أن إيران لديها استعداد لتقديم الدعم لحماس في مواجهة الاحتلال بـ «سقف عالٍ»، مضيفا وهو يتحدث عن تطور العلاقة مع طهران «لسنا في حالة صراع مع أحد، حتى لو كان له عداء معنا، وعدونا الوحيد هو الكيان الصهيوني».

وقال إن حماس لا تخشى تهديدات إزاء علاقتها مع إيران، مؤكدا استعداد الحركة لـ «مجابهة كل الأخطار والاحتمالات»، وحملت تصريحاته تهديدا لإسرائيل بالخسارة والخيبة «إذا قررت شن حرب على غزة».

وعن محاولات بعض الدول التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، قال إن تلك المحاولات لن تؤثر على استعدادنا وقدراتنا على مواجهة الاحتلال.

وأكد أن التعويل على المبادرات السياسية لحل القضية الفلسطينية «ليس في مكانه»، مبيناً أن رؤية حماس لحل القضية الفلسطينية هي «المقاومة بكل أشكالها وتحقيق الوحدة الفلسطينية».

إلى ذلك نقل موقع حماس عن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، قوله خلال لقاء وفد حماس إن بلاده «كانت وستبقى مساندة لحماس وفصائل المقاومة وشعب فلسطين»، مضيفاً «محاولات الكيان الصهيوني الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة وبسط هيمنته لم تنجح».

وشدد مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية ، علي أكبر ولايتي، على أن إيران «تريد أن تثبت للكيان الصهيوني أن العلاقات بين إيران والمقاومة الفلسطينية المتمثلة بحماس والجهاد الإسلامي علاقة استراتيجية لن تنقطع مطلقا، بل إن دعم إيران للمقاومة سيزداد يوما بعد يوم».

وتأتي زيارة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، من باب التأكيد على طي صفحة الخلافات التي كانت قائمة، حيث سبق وأن زارت طهران عقب توتر العلاقة قيادات من الحركة، يشغلون منصب عضو مكتب سياسي، كان من بينهم العاروري الذي زار العاصمة الإيرانية ضمن وفد لحركة حماس، لحضور مراسم أداء الرئيس حسن روحاني، اليمين الدستورية كرئيس لإيران، غير أن أيا من رئيس المكتب السياسي أو نائبه لم يزر طهران خلال فترة الخلاف الماضية.