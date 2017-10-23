﻿مسؤول مغربي يدعو إلى تحفيز الإعلام لمكافحة خطاب الكراهية

الرباط – «القدس العربي»: دعا المسؤول المغربي المكلف بحقوق الإنسان إلى الدفع بدور الإعلام في مكافحة خطاب الكراهية، وقال إن المغرب خطا خطوات إجرائية، مهمة لمحاصرة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام.

وأوضح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أمس الاثنين، في الندوة الدولية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، التي نظمت تحت عنوان «دور الإعلام في مكافحة خطاب الكراهية»، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في ملاءمة قوانينه المحلية مع التزاماته الدولية في مجال مكافحة الكراهية.

وأضاف أن المغرب أخرج منظمة الصحافة والنشر، التي تنص بمواد واضحة على متابعة المروجين لخطاب الكراهية، مشيرا إلى أن القانون الجنائي المغربي تم تعديله، ليشمل مناهضة كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، ترسيخا لمبادئ حقوق الإنسان.

وأطلق الرميد دعوة إلى ممثلي الدول الإسلامية المشاركة، لفتح آفاق عمل مشترك، لمحاصرة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، في سبيل إرساء مقومات تضمن الديمقراطية والتعددية، والنوع الاجتماعي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «الحرية ليست مطلقة كما تؤكد ذلك القوانين الدولية». وتستضيف الرباط على مدى يومين، الندوة الرابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وبتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بهدف عقد حوار متعدد الأطراف، وتحليل موضوعي للدور، الذي تؤديه وسائل الإعلام في تعزيز حرية التعبير، ومناهضة خطاب الكراهية، الذي يشكل خطرا حقيقيا على قيم التعددية الثقافية في المجتمعات الحديثة وتهدف الندوة تبادل التجارب بين الدول المشاركة في مجال تنظيم الممارسة الإعلامية، وبحث مداخل تطوير الآليات المعتمدة لمكافحة خطاب الكراهية.