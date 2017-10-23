﻿النساء المغربيات يشكلن 35.3 % من مجموع العاملين في الدولة

الرباط –« القدس العربي»: كشف تقرير رسمي مغربي عن أن نسبة النساء من مجموع موظفي الدولة خلال هذا العام، بلغت بمختلف مصالح الإدارة نحو 35.3 ٪، مقابل 64.7 ٪ بالنسبة للرجال، وأن العنصر النسوي بلغ خلال هذا العام 11,35 ٪ من مجموع التعيينات، أي ما يعادل 78 منصبا فقط. وقال تقرير الموارد البشرية، أعدته مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018، حول التمثيلية النسائية في الوظيفة العمومية، وأيضا حظها من التعيين في المناصب العليا إنه منذ بداية العمل سنة 2012، بالاجراءات الجديدة للتعيين في المناصب العليا بلغ عدد التعيينات 687 تعيينا، موزعا على 31 قطاعا حكوميا، يمثل العنصر النسوي 11,35 ٪ من مجموع التعيينات، أي ما يعادل 78 منصبا فقط، وتعتبر نسبة التأنيث الأعلى بقطاع الصناعة بنسبة 33 ٪. وبلغت نسبة النساء من مجموع موظفي الدولة خلال هذا العام، بمختلف مصالح الإدارة نحو 35.3 ٪، مقابل 64.7 ٪ بالنسبة للرجال، ويلاحظ تمركز النساء العاملات بالمصالح الخارجية بنسبة تبلغ نحو 33 ٪، مقابل 2.4 ٪ في المصالح المركزية.

وتختلف نسبة تمثيلية النساء من قطاع حكومي لآخر، وفي المقدمة يأتي قطاع الصحة بنسبة 58 ٪، يليه قطاع العدل بـ 45 ٪، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ 42 ٪، ولا تتعدى النسبة في وزارة الداخلية 21 ٪ مقابل 34 بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.