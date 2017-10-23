﻿وزير الخارجية الأيرلندي يدين الاستيطان: «أدعو إسرائيل للعدول عن القرارات التي تمثل تهديدا خطيرا لحل الدولتين»

رام الله – «القدس العربي»: أدان وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي سايمون كوفيني، القرارات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية أخيراً والتي تهدف إلى توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. فقد وافقت السلطات الإسرائيلية على خطط لبناء عدة آلاف من الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك في مناطق حساسة مثل القدس الشرقية ومدينة الخليل.

وحول القرارات الأخيرة، قال الوزير كوفيني: «أدين القرارات الصادرة هذا الأسبوع من السلطات الإسرائيلية بالموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتشمل قرارات البناء في مناطق مثل الخليل، التي هي أبعد ما تكون عن حدود عام 1967، والتي لا يمكن أبدا إدراجها في أي تبادل للأراضي متفق عليه بين الطرفين. إن التوسع المستمر في المستوطنات، ولا سيما في تلك المناطق الحساسة، يقسم مساحة الأرض التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية.»

وأضاف «كما ويساورني قلق عميق إزاء الإعلان عن البناء في مناطق حساسة من القدس الشرقية عن طريق الاستمرار في نزع الملكية وإخلاء السكان الفلسطينيين، لإفساح المجال أمام النشاط الاستيطاني غير المشروع.»

وقال إن «هذه الأعمال الانفرادية والاستفزازية تقوض مصداقية التزام السلطات الإسرائيلية بحل سلمي تفاوضي، وهو أمر ضروري لإسرائيل لضمان مستقبلها ولتمتع الفلسطينيين بحقوقهم السياسية الكاملة.» ودعا إسرائيل إلى العدول عن هذه القرارات التي تمثل تهديداً خطيراً لحل الدولتين الذي تلتزم به أيرلندا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي التزاماً كاملاً.

واستنكرت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية نية ما تسمى «لجنة التخطيط والبناء المحلية» التابعة لبلدية القدس برئاسة نائب رئيس البلدية مائير تروجمان، المصادقة خلال جلستها المقبلة غدا الأربعاء، على مخطط لبناء 13 مبنى تشمل 176 وحدة استيطانية في مستوطنة «نوف صهيون» في قلب حي جبل المكبر بالقدس الشرقية. وتأتي هذه المباني ضمن المرحلة الثانية من إقامة المستوطنة المذكورة، حيث ستنضم للمباني السبعة التي تضم 90 وحدة استيطانية والتي تم بناؤها ضمن المرحلة الأولى.

وقالت «إن حكومة التطرف الإسرائيلية تواصل وبشكل صريح وممنهج إنهاء حل الدولتين والقضاء على دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتقطيع أوصالها وتقسيم وحدتها الجغرافية في خرق واضح للأعراف والقوانين الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334».

وأشارت الى أن هذه الممارسات الاستيطانية الاستعمارية تأتي في سياق سياسة إسرائيل ونهجها القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري الذي تتعرض له مدينة القدس، بهدف مواصلة تفريغها من سكانها الأصليين، وتجريدهم من حياتهم وممتلكاتهم وتعزيز الوجود الإسرائيلي على حساب حقوق شعبنا وأرضه وموارده، وعزل عاصمتنا المحتلة بهدف إقامة مشروع «القدس الكبرى».

وأدانت الخارجية الفلسطينية سياسة الاحتلال الهادفة الى تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض فلسطين، والى إستباق نتائج المفاوضات عبر خطوات أحادية الجانب لحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية وفي مقدمتها قضية الحدود والقدس.

وعبرت الوزارة عن استهجانها الشديد من استمرار دوران المواقف الدولية الخاصة بالاستيطان، في حلقة القرارات الأممية التي لا تنفذ والإدانات والتحذيرات الخافتة من مخاطره، من دون محاولة خروج تلك المواقف نحو مربعات عملية رادعة تقوم على محاسبة إسرائيل على خروقاتها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاسبتها على تعطيلها المتعمد لتنفيذ القرارات الأممية، الأمر الذي يشجع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ويعطيها المزيد من الوقت للتمادي في تخريب الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، ومواصلة ابتلاعها وتهويدها للأرض الفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي استقبل السفير ميلينكو سكوكنيتش مدير عام السياسة الخارجية في وزارة الخارجية التشيلية. واستعرض معه آخر المستجدات السياسية بما فيها الموقف الأمريكي من عملية السلام، وانفتاح القيادة الفلسطينية على أية مقترحات تتضمن الحل العادل وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. وقدّم المالكي شرحاً حول خطوات المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس وزيارة الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، وبدئها تسلم عملها هناك طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه في القاهرة.