﻿مستشار نجاد يؤكد تجسس ابنة لاريجاني لصالح بريطانيا

لندن ـ «القدس العربي»: أكد مستشار محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق، حميد بقائي، اتهام تجسس نجلة رئيس السلطة القضائية الإيرانية، زهراء لاريجاني، لصالح بريطانيا ونقلها تفاصيل من برنامج إيران النووي العسكري السري إلى عناصر جهاز المخابرات الخارجي البريطاني.

وأفاد موقع «كويا» الإخباري الإيراني أن حميد بقائي تعرض لهجوم من قبل عناصر من ميليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري بعد خروجه من جلسة محاكمته في إحدى محاكم طهران، وأن عناصر من الحرس الثوري أهالوا عليه الشتائم.

وقال مستشار أحمدي نجاد رداً على اتهامه بالفساد وسرقت بيت المال، «ليس لدي 63 حساب بنكي ولم أضع أموال بيت المال في حساباتي الشخصية، وابنتي ليست جاسوسة»، بالإشارة إلى تورط رئيس السلطة القضائية الإيراني، صادق لاريجاني، في ملف فساد كبير بمبلغ 10.000 مليار ريال إيراني، وتجسس نجلته لصالح بريطانيا على الجزء السري لبرنامج إيران النووي لحيازة القنبلة الذرية.

وقبل ما يقارب 10 أيام، كشف موقع «آمد نيوز» المقرب من الإصلاحيين الإيرانيين أن جهاز استخبارات الحرس الثوري ألقى القبض على نجلة رئيس السلطة القضائية الإيرانية، زهراء لاريجاني، للتحقيق معها حول تخابرها مع السفارة البريطانية في طهران وجهاز المخابرات الخارجي البريطاني، ونقلها معلومات حساسة للغاية عن شراء إيران مواد نووية عالية التخصيب التي تستخدم لصنع الرؤوس النووية.

وأضاف الموقع أن زهراء لاريجاني لديها حسابات بنكي في «هالك بنك» التركي وبنك «أي دي سي إي» في أبو ظبي، وأنها نقلت مبالغ كبيرة إلى هذين البنكين.

وأوضح أن نجلة رئيس القضاء أعلمت عناصر جهاز المخابرات الخارجي البريطانيين عن تفاصيل تتعلق بالشركات التي أسستها إيران في ألمانيا وتركيا، للحصول على التقنيات الحساسة العسكرية والنووية.

كان موقع «آمد نيوز» قد كشف أن صادق لاريجاني متورط في ملف فساد اقتصادي يفوق مبلغه 10 تريليونات ريال إيراني، موضحاً أن رئيس السلطة القضائية الإيراني نقل مبلغ أكثر من 10.000 مليار ريال إيراني من الأموال العامة إلى 63 حساب بانكي باسمه.

وأنشأ رئيس منظمة المفتشية العامة الإيراني، ناصر سراج، لجنة خاصة للتحقيق حول ملف الفساد الاقتصادي هذا تتكون من ممثل المفتشية العامة، وممثل الحكومة الإيرانية، وممثل عن السلطة القضائية.

وتم القاء القبض على 3 من مدراء السلطة القضائية و2 من مسؤولي النبك الوطني الحكومي الإيراني لأنهم سرّبوا وثائق تورط رئيس السلطة القضائية في الملف.